2020/09/05 | 14:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية تعلن عن وصول طائرة عسكرية محملة بمساعدات طبية من جمهورية مصر العربية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية تعلن عن وصول طائرة عسكرية محملة بمساعدات طبية من جمهورية مصر العربية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية تعلن عن وصول طائرة عسكرية محملة بمساعدات طبية من جمهورية مصر العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).