2020/09/05 | 14:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ مطار بغداد الدولي اليوم السبت ، عن وصول طائرة عسكرية محملة بمساعدات طبية(11 طن) مقدمة من جمهورية مصر العربية مساهمة منهم لرفد المؤسسات الطبية بالمسلتزمات الضرورية لمكافحة جائحة كورونا.

وكان في الاستقبال القائم بالأعمال المصرية في العراق ووكيل الصحة العراقي ومدير دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية العراقية، وبأشراف هيأة المنافذ الحدودية/ مديرية منفذ مطار بغداد الدولي ومديرية الشحن الجوي ومديرية الكمرك والتي سلمت المساعدات بمحضر اصولي من قبلهم إلى وزارة الصحة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول طائرة عسكرية محملة بمساعدات طبية من جمهورية مصر) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول طائرة عسكرية محملة بمساعدات طبية من جمهورية مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).