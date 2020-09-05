2020/09/05 | 14:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد تحالف سائرون النيابية اليوم السبت ،ان تحالفه سيعمل مع الشركاء على تفعيل دور مجلس النواب في محاربة الفساد وفتح جميع الملفات التي تحوم حول الشبهات فلا حاصنة لاي فاسد مهما كانت هويته او انتماءه، كما سنعمل على تحقيق مطالب المتظاهرين السلميين وفق القوانين”.

وقال رئيس تحالف سائرون نبيل الطرفي في مؤتمر صحفي عقده في مجملس النواب وحضره مراسل “خبر برس” “مع بدء جلسات البرلمان، في ظل الظروف والاحداث التي تشهدها الساحة العراقية، والدولية فاننا نجد انفسنا امام مسؤولية تاريخية تختم علينا وضع خارطة طريق، للسير من خلالها على الاهداف المرسومة، التي تقترب كثيرا من هموم الشعب العراقي ومطالبة المشروعة، مع الاخذ كل المتغيرات والمعطيات التي تشهدها الساحة العراقية”.

واوضح ” مع بدء الفصل التشريعي الجديد للبرلمان العراقي، فاننا عازمون على العمل البرلماني التكاملي مع باقي القوى الوطنية الحريصة على مستقبل العراق واستقراره السياسي والاجتماعي، ولهذا ستكون الاولية في يخص عملنا التشريعي كل ما يتعلق بإجراء الانتخابات المبكرة واهمها استكمال جدول الدوائر المتعددة الخاصة بقانون الانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية، بالاضافة الى القوانين الاخرى، التي تحتاجها الحكومة لتحسين الخدمات”.

واضاف ” سنعمل مع الشركاء على تفعيل دور مجلس النواب في محاربة الفساد وفتح جميع الملفات التي تحوم حول الشبهات فلا حاصنة لاي فاسد مهما كانت هويته او انتماءه، كما سنعمل على تحقيق مطالب المتظاهرين السلميين وفق القوانين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاحصانة للفاسدين ..سائرون : سنعمل على تفعيل دور البرلمان في محاربة الفساد وفتح جميع الملفات) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاحصانة للفاسدين ..سائرون : سنعمل على تفعيل دور البرلمان في محاربة الفساد وفتح جميع الملفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).