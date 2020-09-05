2020/09/05 | 14:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 28 دقيقة

الحلبوسي يعلن نشر اسماء النواب الحاضرين في جلسة اليوم على الموقع الالكتروني للبرلمان

منذ 3 ساعات

الامانة العامة: البرلمان جاهز لعقد الجلسات

منذ 4 ساعات

الطاقة النيابية تنتقد عقود الكهرباء مع الشركات الاستثمارية بصيغة “تأخذ او تدفع”

منذ 4 ساعات

حداد: ستزداد عدد جلسات البرلمان في الفصل التشريعي الجديد

منذ 4 ساعات

الاعرجي يستغرب من اعتراض البعض على تشكيل لجنة التحقيق بالفساد

منذ 23 ساعة

بالوثيقة..



نائب يطالب شركة الناقلات العامة بأوليات العقد المبرم مع شركة وسيطة

منذ 23 ساعة

لجنة نيابية تعتزم استكمال أربعة قوانين مهمة

منذ يومين

بالوثيقة..



جدول اعمال البرلمان لجلسة السبت المقبل

منذ يومين

رئيس مجلس النواب والسفير الكويتي في العراق يبحثان تعزيز سبل التعاون بين البلدين

منذ يومين

الكاظمي يؤكد على أهمية العمل المشترك ضمن المنظومة الأمنية العراقية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس البرلمان يكشف موعد جلسة السؤال الشفهي لوزيري التخطيط والمالية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس البرلمان يكشف موعد جلسة السؤال الشفهي لوزيري التخطيط والمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).