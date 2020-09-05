بالوثائق.. البرلمان يتلقى مقترحاً بشأن تعديل قانون المحكمة الاتحادية

2020/09/05 | 14:26 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تلقى مجلس النواب، السبت، مقترحاً من نقابة المحامين بشان تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا.





وحصلت {الفرات نيوز} على نسخ من المقترح الذي يتضمن تعديل قانون المحمة الاتحادية العليا.

علي الربيعي

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