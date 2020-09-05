بالوثيقة.. الانبار تعيد افتتاح المساجد اعتباراً من يوم غد الاحد

2020/09/05 | 14:26 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلن رئيس خلية الأزمة في الانبار المحافظ علي فرحان الدليمي عن إعادة افتتاح المساجد في عموم مناطق الانبار، مؤكداً على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية لتنجب الاصابة بوباء كورونا والحد من انتشاره .





وبحسب الوثيقة، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة اجتمعت خلية الازمة في محافظة الانبار يوم السبت الموافق الخامس من شهر أيلول عام الفين وعشرين وقررت إعادة فتح المساجد في عموم مناطق محافظة الانبار ابتداءً من يوم غد الاحد الموافق السادس من أيلول عام الفين وعشرين وبحسب التعليمات الاتية:

اولاً- يعين اشخاصاً مسؤولين عن إدارة كل مسجد من قبل الأوقاف ويكون مسؤولاً عن تنفيذ تعليمات خلية الازمة وترسل أسماؤهم الى الجهات الصحية والرقابية وحسب الرقعة الجغرافية.

ثانياً- رفع جميع المفروشات من داخل المساجد.

ثالثا- اغلاق محلات الوضوء اغلاقاً تاماً.

رابعاً- اغلاق برادات مياه الشرب.

خامساً- منع استخدام المصاحف والكتب الموجودة داخل المساجد.

سادساً- تفتح المساجد قبل الاذان بخمس دقائق وتقام الصلاة بعد الاذان بخمس دقائق كحد اعلى وتكون الصلاة بقراءة قصار السور .

سابعاً- تغلق المساجد بعد انتهاء الصلاة ولا يسمح ببقاء احد من المصلين.

ثامناً- تعفير المساجد بشكل كامل وخصوصاً مقابض الأبواب وإبقاء النوافذ مفتوحة بشكل يومي.

تاسعاً- تحديد أماكن المصلين بوضع علامات على أرضية المساجد والتزام المصلين بالتباعد فيما بينهم اثناء الصلاة وبمسافة لا تقل عن متر واحد بين مصلٍ واخر.

عاشراً- تمنع إقامة الأنشطة داخل المساجد ما عدى إقامة الصلوات الخمس وبحسب ما ورد أعلاه.

احد عشر- التزام جميع المصلين بارتداء الكمامات وجلب سجادة الصلاة الخاصة بهم من بيوتهم ولا يسمح باستخدام سجادة الغير ومنع دخول المخالفين الى المساجد منعاً باتاً.

ثاني عشر- منع دخول كبار السن وأصحاب الامراض المزمنة والأطفال الى المساجد حفاظاً على سلامة الجميع.

ثالث عشر- توفير جهاز قياس الحرارة من قبل دائرة الوقف في المحافظة عند مداخل المساجد".

واضافت الوثيقة: "سيتم تنفيذ ما ورد أعلاه من قبل الجهات ذات العلاقة (الجهات الصحية والأمنية والاوقاف) وتتحمل إدارة المسجد المسؤولية في حالة مخالفة التعليمات ويتم اغلاق المسجد ويحال الى القضاء بتهمة نشر الوباء ".

محمد

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