بطول 45 كيلو مترا وبكلفة 28 مليار.. استئناف العمل في مشروع طريق كربلاء -الرزازة

2020/09/05 | 14:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلنت مديرية الطرق والجسور في كربلاء استئناف العمل بمشروع الممر الثاني لطريق (كربلاء – الرزازة – الاخيضر- معمل السمنت) بطول 45 كيلو متر بعد عدة توقفات منذ المباشرة به في العام 2013.وقال المشرف على المشروع المهندس شاكر محمود في تصريح ل/المعلومة/، ان “مشروع طريق كربلاء بأتجاه الرزازة مروراً بمنطقة الأخيضر حتى يصل الى معمل السمنت بواقع 45 كيلو مترا وبعرض ٨م وبكلفة اجمالية بلغت اكثر من ٢٨ مليار دينار ضمن تخصيصات وزارة الاعمار والاسكان استأنف العمل فيه بعد عدة توقفات منذ العام 2013 لغاية الان”.واضاف محمود ان “نسبة الانجاز في المشروع بلغت 53% ومن المؤمل اكماله في عام واحد في حال توفر التخصيصات المالية وعدم ايقافه”.واكد ان المشروع يعد من المشاريع الإستراتيجية المهمة كونه يربط قضاء عين التمر بمركز محافظة كربلاء، وطريق لمرور قوافل الحجاج، ومقالع المواد الانشائية.



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