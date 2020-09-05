الدفاع المدني تنقذ طفلين وامهم وتنتشل جثة رضيع من بين الركام في النجف

2020/09/05 | 14:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكنت فرق الدفاع المدني اليوم السبت ، من انقاذ طفلين وامهم وتنتشل جثة رضيع من بين ركام بعد انهيار منزلهم في منطقة الحي العسكري بسبب تقادم البناء في المنزل العائلة المنكوبة .

وقالت المدرية في بيانتلقت “خبر برس” نسخة منه ، “بذلت فرق الدفاع المدني جهود كبيرة لاخراج الأطفال من تحت الركام الذين كان اصغرهم رضيع بعمر 9 اشهر والذي فارق الحياة على الفور مع تامين نقلهم المصابين الى المستشفى القريب للفحص و لتلقي العلاج الازم فيها وسليم الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية .

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