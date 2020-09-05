صادقون : المرجعية الصخرة العظيمة التي تحطمت عليها مخططات الباغين

2020/09/05 | 14:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية نعيم العبودي أن البعض يعتقد بتطاولهم على المرجعيات الدينية يحققون انتصارًا مافهذا غير صحيح “.

العبودي قال في تغريدة له “، في الواقع هذه المرجعية لها تاريخ بدأ من قبل ولادة هؤلاء بأحقاب بعيدة، وتاريخها يشهد أنها كانت ولم تزل صمام الأمان العراقي.

واشار العبودي الى ان” المرجعية هي الصخرة العظيمة التي تحطمت عليها مخططات الباغين.

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