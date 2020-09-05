السلطات اللبنانية تطيح بخلية

2020/09/05 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، توقيف خلية إرهابية كانت تُعِد لتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد.

وقالت قيادة الجيش، في بيان صحفي أطلعت عليه (بغداد اليوم) إن مديرية المخابرات في الجيش تمكنت من توقيف عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي، كانت بصدد تنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني.

ووفق البيان، أظهرت التحقيقات أن أمير تلك الخلية إرهابي هارب استُخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة "كفتون" التي وقعت بتاريخ 21 أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن استئصال هذه الخلية يأتي ضمن إطار العمليات الاستباقية والمتابعة الدائمة للتنظيمات والخلايا الإرهابية المرتبطة بها، لافتًا إلى أنه تم توقيف عناصر الخلية الإرهابية في سلسلة عمليات أمنية في منطقتي الشمال والبقاع في تواريخ مختلفة.

وقال البيان إن هؤلاء تلقَّوا تدريبات عسكرية، وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تم ضبطها، ونفذوا سرقات عدة بهدف تمويل نشاطات الخلية المذكورة.

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