بالصور.. هذا ما عثرت عليه القوات الأمنية في أول عملية تفتيش بالبصرة

2020/09/05 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نشر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، صور من بعض المبرزات التي عثرت عليها القوات الأمنية خلال العملية العسكرية التي أطلقتها في محافظة البصرة لتفتيش المناطق ونزع السلاح المنفلت منها وإعادة هيبة القانون.

وكشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت (05 أيلول 2020)، نتائج عملية نزع السلاح في محافظة البصرة بعد ساعات على انطلاقها.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها، بعد ما باشرت في الساعة من فجر اليوم السبت بعملية امنية لغرض مداهمة وتفتيش عدد من المناطق في المحافظة، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والقبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة، حيث كانت على محورين، المحور الشمالي من خلال لواء المشاة الالي السادس والثلاثون ومديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش مناطق (المدينة - القرنة المدير الماجدية - الكرمة)".

وأضافت، أن "المحور الجنوبي كان من خلال قيادة القوة البحرية وقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة ولواء المغاوير الثالث فرقة مغاوير / 19 لمداهمة وتفتيش مناطق (الفاو - صفوان - مخفر جبل سلام – مخفر خرائج – مخفر جريشان)".

وأشار البيان إلى أن العملية "أسفرت عن إلقاء القبض على 10 من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، والعثور على 3 أكياس من مادة C4 مع TNT وزورق و12 غرام من المواد المخدرة، ورشاشتين BKC، و7 بنادق نوع كلاشنكوف و3 أخرى نوع GC، وبندقية قنص مع ناظور وقاذفة ( 40 ) ملم ومسدس، فضلا عن مجموعة من 7 حاويات عتاد أحادية 12 ملم، كما تم العثور على( كسريتين) وصاعق".

ولفت البيان إلى أن "الملقى القبض عليهم، تم إرسالهم للجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية، فيما تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

وأكدت القيادة بحسب البيان، أن "القوات الأمنية لن تتسامح مع أي محاولة لتعكير صفو الأمن وستتعامل بكل حزم مع من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين او التعدي على الممتلكات العامة والخاصة".

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