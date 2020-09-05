العراق: قام بفتح النار على القوة المهاجمة فاعتقلته مع 4 من رفاقه

2020/09/05 | 14:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق السبت، عن القاء القبض على خمسة متهمين مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب في منطقة الفضيلية شمالي العاصمة بغداد....

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