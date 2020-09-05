نائب يدعو الكاظمي إلى تفعيل قانون عبد المهدي

2020/09/05 | 14:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس كتلة الرافدين البرلمانية يونادم كنا، السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لأن يكون "حازماً وقوياً"....

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