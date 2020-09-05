بالصور | تضاعف أعداد متبرعي

2020/09/05 | 14:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل تقوم بتجهيز المدن والقصبات ببلازما المتبرعين المتعافين من الجائحة - صورة: كوردستان 24

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