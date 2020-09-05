عدنان درجال يصل أربيل في

2020/09/05 | 14:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال في تصريح للصحفيين في أربيل - 5 أيلول سبتمبر - لصورة لكوردستان 24

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