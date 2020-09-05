عضو الطاقة النيابية يقدم خطة عاجلة لحل ازمة الكهرباء

2020/09/05 | 14:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تقدم عضو لجنة النفط والطاقة النيابية ، النائب عن كتلة سائرون النيابية صادق السليطي ، خطة عاجلة الى الحكومة ووزارة الكهرباء لحل ازمة الكهرباء ، داعيا الى ” اضافة الدورات المركبة لجميع المحطات الغازية في البلد والتي تقدر باكثر من تسعة الاف ميكا واط وبالامكان اضافة وحدات بحدود مابين اربعة الاف الى خمسة الاف ميكا واط وبشكل عاجل وسريع”.

وقال السليطي في مؤتمر صحفي مع عدد من نواب تحالف سائرون وحضره مراسل “خبر برس” ، ان “الاموال التي رصدت للمستثمرين والتي ارهقت الميزانية الاستثمارية والتشغيلية لوزارة الكهرباء، بالتالي فاننا نرى ان ابسط الحلول هو وضع خطة عاجلة لاضافة الدورات المركبة لجميع المحطات الغازية في البلد والتي تقدر باكثر من تسعة الاف ميكا واط وبالامكان اضافة وحدات بحدود مابين اربعة الاف الى خمسة الاف ميكا واط وبشكل عاجل وسريع.واضاف ان هذه الخطوة ستحقق سرعة انجاز الاعمال كونها تتم من خلال الاضافة لمحطات غازية موجودة بالفعل على عكس المضي بمشاريع جديدة”، مبينا ان “الدورة المركبة تعتمد على عوادم الغازات الخارجة من المحطات الغازية الحالية ويتم توجيهها لتشغيل التوربينات البخارية اي ان تلك الوحدات التي تضاف بواقع اربعة الاف ميكا واط بالامكان تشغيلها دون استخدام الوقود”.

وتابع، ان “هذه الخطوة ستسهم ايضا بتقليل التلوث البيئي الناجم عن المحطات الغازية واستغلاله في تشغيل الدورة المركبة، اضافة الى تقليل كلف انتاج الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة المحطات الحالية وبالامكان توفير نصف طاقة المحطات الحالية اي كل محطة بسعة الف ميكا واط بالامكان اضافة 500 ميكا واط على الدورة المركبة”.ودعا الحكومة التنفيذية ممثلة برئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين وهم وزراء التخطيط والمالية والكهرباء لتضمين هذه المشاريع المهمة بموازنة العام الحالي او التنفيذ على برنامج القروض لغرض الاسراع بادخالها مطلع الصيف المقبل والتهيؤ لزيادة ساعات التشغيل الكهربائي لتخفيف معاناة المواطنين من نقص التجهيز الذي رافقهم طيلة السنوات الماضية”.

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