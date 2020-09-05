مهندس عراقي يكشف عن فساد مالي بمشروع “ماء الرصافة” التابع للعاصمة بغداد – فيديو

2020/09/05 | 14:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشرت صفحة منظمة مكافحة الفساد في العراق على الفيسبوك فيديو يتحدث به مهندس عراقي يناشد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالكشف عن فساد مالي بمشروع “ماء الرصافة”، التابع للعاصمة بغداد.

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