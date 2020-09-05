تم تنفيذها ليلا.. ازالة التجاوزات عن 4 شوارع رئيسية في بغداد بإسناد أمني

2020/09/05 | 14:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت أمانة بغداد، السبت، إزالة التجاوزات عن 4 شوارع رئيسية في العاصمة بغداد بإسناد قطعات أمنية.

وذكرت الأمانة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (5 أيلول 2020)، أن "ملاكاتها في دائرة بلدية المنصور قامت وبإسناد القوة الأمنية الماسكة للأرض بحملة ليلية لإزالة التجاوزات والمشوهات عن أربعة شوارع هي ( شارع السفارات، شارع المنصور، شارع 14 رمضان، شارع السبعاوي، بالاضافة إلى محيط تقاطع الرواد) ضمن قاطع بلدية المنصور".

وأضاف البيان، أن "الحملة استمرت لعدة ساعات وتضمنت إزالة عدد كبير من التجاوزات والمشوهات التي تقطع طريق السابلة وتشوه المنظر العام".

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