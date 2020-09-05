بعد العمليتين الواسعتين في بغداد والبصرة.. الغانمي: ما تقوم به الأجهزة الأمنية سيأتي بنتائج إيجابية

2020/09/05 | 14:42 - المصدر: NRT عربية

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وزير الداخلية في اجتماع مع قيادات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 23 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، السبت، أن ما تقوم به الأجهزة الأمنية سيأتي بنتائج إيجابية، وذلك في إشارة إلى العمليتين الأمنيتين في بغداد والبصرة.

وقال الغانمي، في بيان، نشر اليوم، 5 أيلول 2020، إن "فرض هيبة الدولة وانفاذ القانون هو واجب وطني لن نحيد عنه، وما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استباقية لإلقاء القبض على المطلوبين وضبط الأسلحة غير المرخصة ستكون لها نتائج إيجابية في الشارع العراقي".

وأضاف، أن "تعاون المواطنين مع القوات الأمنية يبشر بالخير لترسيخ الأمان والسلام".

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد كشفت في وقت سابق اليوم، نتائج عملية نزع السلاح في منطقة حسينية المعامل ببغداد، مبينة أن القوات الامنية اكملت واجبها بدون حادث وانسحبت الى معسكراتها.

ر.إ

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