البرلمان يوافق على طلب نائب بتوجيه سؤال شفهي لوزيري المالية والتخطيط

2020/09/05 | 14:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: أين نيوز} وافقت هيئة رئاسة مجلس النواب، السبت، على توجيه سؤال برلماني إلى وزيري المالية والتخطيط حول البرنامج الإصلاحي.وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان صحفي، أن "الرئاسة وافقت على طلب النائب محمد صاحب الدراجي بتوجيه سؤال شفهي الى وزيري المالية والتخطيط".وأضافت الدائرة، أن "السؤال يأتي للإجابة على اسباب عدم وصول ورقة الاصلاح التي نص عليها قانون الاقراض الاخير ويتم الاجابة عليها بجلسة الثلاثاء او الخميس".يشار الى ان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم السبت، اولى جلسات فصله التشريعي الجديد برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 169 نائباً .ويتضمن جدول أعمال الجلسة إستكمال قانون انتخابات مجلس النواب، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ومشروع قانون الوزراء والوزارات، بالاضافة الى مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، كما سيتم عرض ومناقشة مقترحات قوانين أخرى وموضوعات عامة.

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