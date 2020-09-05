البرلمان العراقي يبدأ أولى جلسات بزمن كورونا برئاسة الحلبوسي

2020/09/05 | 14:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- بدأ البرلمان العراقي أولى جلسات الفصل التشريعي الجديد للسنة الثالثة، برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور 169 نائب في زمن الجائحة المتفشية بالعالم كورونا .وقال مصدر برلماني للـ(المستقلة) اليوم السبت ان “عدد الحضور من النواب في الجلسة بلغ 169 نائبا”، مشيرا الى ان “الحلبوسي أفتتح أعمال الجلسة رقم (١) الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية […]

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