بحضور 169 نائبًا.. البرلمان يبدأ فصله الجديد بسؤال عن

2020/09/05 | 14:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أعلن مجلس النواب، عن عقد جلسته الأولى من الفصل التشريعي الجديد.

وذكر بيان مقتضب لمجلس النواب وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، افتتح أعمال الجلسة رقم (1)، من الدورة النيابية الرابعة، السنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول"، مضيفًا أن "عدد الحضور هو 169 نائبًا".

وأعلن رئيس البرلمان خلال الجلسة، موافقة هيئة الرئاسة توجيه سؤال برلماني إلى وزيري المالية والتخطيط حول البرنامج الإصلاحي.

وقال الحلبوسي، إن "الرئاسة وافقت على طلب النائب محمد صاحب الدراجي بتوجيه سؤال شفاهي إلى وزيري المالية والتخطيط للإجابة على أسباب عدم وصول ورقة الإصلاح التي نص عليها قانون الاقراض الأخير ويتم الإجابة عليها بجلسة الثلاثاء أو الخميس".

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