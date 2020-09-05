2020/09/05 | 14:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يرحب ببدء الفصل التشريعي الجديد ويدعو لاستكمال تشريع قانون الانتخابات

رحّب السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم السبت 5-9-2020، ببدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، داعياً إلى مناقشة وإقرار مشاريع القوانين المهمة.

وقال رئيس الجمهورية، في حديث نقله المكتب الإعلامي للرئاسة، إن المرحلة الحالية تواجهُ تحديات عدة وتتطلب المضي قدماً نحو إقرار مشاريع القوانين المهمة وأبرزها استكمال تشريع قانون الانتخابات بما يضمن نزاهتها ويعيد الثقة بالعملية الانتخابية.

وأكد السيد الرئيس أهمية دور المؤسسة التشريعية في تلبية متطلبات المواطنين المعيشية والأمنية والصحية، والسبل الكفيلة للحد من تداعيات جائحة كورونا الوبائية والاقتصادية في البلاد.

المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهوريةالسبت 5-9-2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يدعو البرلمان إلى استكمال تشريع قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يدعو البرلمان إلى استكمال تشريع قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).