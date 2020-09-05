"لا أمل لنافالني".. مخترع "سلاح الرعب".يتحدث عن تأثيره في جسم الإنسان

2020/09/05 | 14:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكيميائي الروسي، فيلي ميرزاانوف، إن غاز الأعصاب نوفيشوك لا يترك فرصة لضحاياه، مبديا شكوكا حول قدرة المعارض أليكسي نافالني على التعافي والعودة إلى حياته الطبيعية.

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