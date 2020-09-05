الانبار تكشف نسبة الشفاء من فايروس كورونا وتؤكد سيطرتها على الوضع الصحي

2020/09/05 | 14:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / الانبار..

كشف مدير عام دائرة صحة محافظة الانبار خضير خلف شلال ، السبت، نسبة المتعافين من فيروس كورونا واصفا الوضع الصحي في عموم مدن الانبار بـ “المسيطر علية ” .

وقال الشلال في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” نسبة المتشافين من فيروس كورونا في عموم مدن الانبار بلغت 72.74% حيث سجلت المحافظة خلال الفترة الحالية نسب شفاء تفوق نسبة الاصابات في مؤشر هو الاول من نوعه على ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا “.

واضاف ان” الكوادر الطبية تبذل جهود كبيرة في معالجة المصابين على الرغم من خطورة المرض وتمكنت من انقاذ حياة العشرات من الحالات الخطرة التي تتطلب العناية الطبية الفائقة ، مبينا ان” الوضع الصحي في عموم مدن الانبار مسيطر عليه ولا توجد اي معوقات بتوفير مادة الاوكسجين والمستلزمات الطبية الاخرى ونحث الجميع على دعم جهود مكافحة الوباء”

واوضح ان” مديرية صحة الانبار نظمت العديد من الندوات التوعوية لحث المواطنين على ارتداء الكمامة والقفازات والابتعاد عن الاماكن المزدحمة “.



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