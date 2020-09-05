صحة إقليم كوردستان تعلن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا

2020/09/05 | 15:44 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، السبت، تسجيل 13 حالة وفاة، و504 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (5 ايلول 2020)، انها اجرت 4100 فحص جديد توزعت على النحو الاتي:

1218 اربيل ، و696 السليمانية، و83 كرميان، و2068 دهوك، و35 حلبجة.

واضافت انها سجلت 504 اصابات جديدة بالفيروس وكالاتي:

- اربيل 201

- السليمانية103، كرميان 19

- دهوك 171

- حلبجة 10

ونوه البيان الى تعافي 492 مصابا وكما يأتي:

- اربيل 210

- السليمانية 27 ، كرميان 28

- دهوك 206

- حلبجة 21

واشار البيان الى وفاة 13 حالة اصابة وكانت كالتالي:

- اربيل 3

- السليمانية 8، كرميان 1

- دهوك 1

واجمل البيان المجموع الكلي للإصابات في اقليم كوردستان منذ تفشي ظهور الوباء ولغاية الآن بـ 31636 مصابا تماثل 20193 للشفاء التام بينما لا يزال 10257 قيد العلاج توفي 1186 مصابا.

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