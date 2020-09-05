بعد اعتقال المتهم.. الإستخبارات تعلن إحباط مخطط لاستهداف خيم المتظاهرين في ذي قار

2020/09/05 | 15:44 - المصدر: NRT عربية

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تظاهرات ذي قار

فوتو: ارشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وكالة الاستخبارات، السبت، إحباط عملية تفجير خيم المتظاهرين السلميين في ذي قار، حيث تم إلقاء القبض على شخص كان يقوم بزرع عبوة ناسفة قرب الخيام.

وذكرت الوكالة في بيان، اليوم، 5 أيلول 2020، أنه" وردت معلومات استخبارية عن وجود أحد المتهمين يقوم بزرع عبوة ناسفة بالقرب من خيم المتظاهرين في قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار"، مبينا انه " على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات ذي قار في وزارة الداخلية".

وأضاف أنه "تم القبض عليه بالجرم المشهود أثناء قيامه بعملية زرع العبوة الناسفة وإحباط مخططه في استهداف المتظاهرين السلميين وإيقاع الأذى بهم".

وأشار إلى أن "قاضي التحقيق قرر توقيف الجاني وفق أحكام المادة 4 إرهاب من قانون العقوبات".

وفي عملية أخرى شرعت وكالة الاستخبارات بعملية استخباراتية لالقاء القبض على مطلوبين من داعش الإرهابي في محافظة نينوى، حيث جاء في بيان للوكالة، انه "استنادا لتوجيهات المراجع حول تضيق الخناق على عناصر داعش وتجفيف منابعهم، شرعت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى في وزارة الداخلية بعملية نوعية لالقاء القبض على المطلوبين".

وتابع انه "نتج عن ذلك القبض على (24) ارهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي عملوا في مايسمى ديوان الجند و ولاية نينوى والمعسكرات العامة و وحدات الإسناد ووحدات الدفاع الجوي بصفة عسكر وأمنيين و انتحاريين و خمسة منهم مسؤولي مجاميع".

وبين أنه " من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية واشتركوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابي على المحافظة آنذاك، وتم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية لينالوا جزاءهم العادل".

ر.إ

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