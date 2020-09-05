الفتح : ستكون لنا اجتماعات مكثفة لحسم جدول الدوائر المتعددة

2020/09/05 | 15:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد رئيس كتلة الفتح محمد الغبان اليوم السبت ، ان تحالفه سيكون له اجتماعات مكثفة مع القوى السياسية لحسم جدل بشأن الدوائر الانتخابية وعددها، واستكمال كافة التشريعات التي لها علاقة بالمحكمة الاتحادية واستكمال تشكيلات مفوضية العليا للانتخابات”.

وقال الغبان في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضره مراسل “خبر برس” ، ” ستكون لنا اجتماعات مكثفة مع القوى السياسية لحسم جدل بشأن الدوائر الانتخابية وعددها، بالتالي استكمال كافة التشريعات التي لها علاقة بالمحكمة الاتحادية واستكمال تشكيلات مفوضية العليا للانتخابات”.

واكد ان تحلاف الفتح جاد بموضوع أجراء انتخابات مبكرة وتعزيز ثقة المواطن والشعب بالعملية السياسية.

واشار الى ان” هناك موضوع آخر يمس حياة المواطن وهو الإصلاح المالي والاقتصادي بالبلاد، ولابد أن تكون هناك إصلاحات تتضمن تنوع موارد و إيرادات الاقتصاد لمعالجة الأزمة”.

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