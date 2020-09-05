إصابة “باتمان” بفيروس كورونا

2020/09/05 | 15:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أصيب الممثل الإنكليزي، روبرت باتينسون، بفيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى وقف تصوير فيلمه الجديد “ذا باتمان”.وقال موقع “هوليوود ريبورتر”، إن شركة “وورنر بروذرس” المنتجة نشرت بيانا، أشارت فيه إلى إصابة أحد أعضاء طاقم الفيلم دون الكشف عن هويته.وجاء في البيان “أحد أعضاء إنتاج فيلم باتمان، أصيب بفيروس كورونا، وقد توقف تصوير […]

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