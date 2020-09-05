هيأة التقاعد: إطلاق الوجبة الأولى من رواتب محتجزي رفحاء لشهر أيلول

2020/09/05 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت هيأة التقاعد، السبت، (05 أيلول، 2020)، إطلاق الوجبة الأولى من رواتب محتجزي رفحاء لشهر أيلول.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تمَ إطلاق الوجبة الأولى من رواتب محتجزي رفحاء لشهر أيلول 2020 وحسب قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020و بعدد (507) خمسمائة وسبعة من المستحقين فقط".

واضاف البيان أن "اطلاق الرواتب جاء بعد التدقيق بشكل أصولي ومتكامل من قبل مؤسسة السجناء السياسيين وهيأة التقاعد الوطنية وأخضاع هذه الرواتب لنظام التقاطع والابقاء على راتب واحد لكل متقاعد و بحسب ما نص القرار ".

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