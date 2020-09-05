الحداد يترأس جلسة البرلمان

2020/09/05 | 15:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ترأس بشير الحداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، السبت، جلسة البرلمان بدلا من الاخير.

وقال مصدر نيابي لـ(بغداد اليوم)، إن "الحد ترأس جلسة البرلمان بدلا من الحلبوسي".

وفي وقت سابق، أنهى مجلس النواب، السبت (05 أيلول 2020)، قراءة ومناقشة تقرير اللجنة القانونية بشأن الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات.

وقال مصدر نيابي لـ(بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب أنهى قراءة ومناقشة تقرير اللجنة القانونية بشأن الدوائر المتعددة لقانون انتخابات البرلمان".

وأضافت، أن "مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا 30 لسنة 2005".

وعقد مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، أولى جلساته من الفصل التشريعي الجديد بعد شهور من الانقطاع بسبب انتشار جائحة كورونا في العراق، بحضور 169 نائباً.

وتضمنت الجلسة في جدول أعمالها تقرير اللجنة القانونية حول الدوائر المتعددة لقانون انتخابات مجلس النواب، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الإتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005، فضلا عن القراءة الأولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات، بالاضافة إلى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الأدعاء العام رقم 49 لسنة 2017، تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية.

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