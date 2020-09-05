كوردستان.. وفيات كورونا ترتفع إلى 1186 حالة والإصابات تتخطى عتبة جديدة

2020/09/05 | 15:49 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدرت السليمانية وفيات اليوم بواقع ثماني حالات وفق وزارة الصحة - صورة من إرشيف كوردستان 24

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