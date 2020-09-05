رئيس الجمهورية يجدد دعوته إلى مجلس النواب لاستكمال تشريع قانون الانتخابات

2020/09/05 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدد رئيس الجمهورية برهم صالح دعوته إلى مجلس النواب لاستكمال تشريع قانون الانتخابات، وذلك خلال بيان ترحيب بانطلاق أعمال الفصل البرلماني الجديد.

وقال رئيس الجمهورية إن المرحلة الحالية تواجهُ تحديات عدة تتطلب المضي قدماً نحو إقرار مشاريع القوانين المهمة، أبرزها استكمال تشريع قانون الانتخابات بما يضمن نزاهتها وإعادة الثقة بالعملية الانتخابية، وفقا للبيان.

وأكد صالح على أهمية دور البرلمان في تلبية متطلبات المواطنين المعيشية والأمنية والصحية، والسبل الكفيلة للحد من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية في العراق.

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