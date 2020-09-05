الانبار تقرر إعادة فتح المساجد في ظل إجراءات وقائية مشددة

2020/09/05 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت السلطات المحلية في محافظة الانبار، إعادة فتح المساجد اعتبارا من يوم غد الاحد السادس من أيلول.

واظهرت وثيقة موقعة من قبل محافظ الانبار علي فرحان، عددا من التعليمات المتخذة خلال اجتماع لخلية الازمة الخاصة بفيروس كورونا، كان من بينها تعيين شخص لإدارة أي مسجد يكون مسؤولا عن تنفيذ إجراءات خلية الازمة، واغلاق محلات الوضوء وفتح المساجد قبل خمس دقائق من الأذان، واغلاقها بعد أداء الصلاة، وعدم إقامة أية أنشطة داخل المساجد، وعدم السماح بدخول الأطفال وكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، إضافة ال الالتزام التام بالتدابير الوقائية.

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