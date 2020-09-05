الاسدي : سنعمل بكل قوة على ارجاع المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي

2020/09/05 | 15:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكد رئيس كتلة السند الوطني احمد الاسدي اليوم السبت ، ان” كتلته ستعمل بكل قوة لتضمين التخصيصات المالية لإرجاع المفسوخة عقودهم من الحشد سواء في موازنة 2020 او موازنة 2021 وسنعمل من خلال الضغط على الجهات المعنية في تنفيذ قرار مجلس النواب بإرجاع المفسوخة عقودهم من الحشد”.

وقال الاسدي في مؤتمر صحفي بمشاركة عدد من نواب الكتلة وحضره مراسل “خبر برس” نسخة منه ، في تشرين الأول عام 2019 صوت مجلس النواب أصدر قرارا ملزما وصادق عليه مجلس الوزراء ومن أهم هذه القرارات إرجاع المفسوخة عقودهم من ابناء وزارة الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، ولكن للأسف الشديد رأينا الاستجابة كانت جيدة فيما يتعلق في إرجاع المفسوخة عقودهم من ابناء وزارة الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة وعندما وصل الأمر إلى أبناء الحشد الشعبي تلكأت الحكومة في إرجاع المفسوخة عقودهم من الحشد “.

واشار الى أن” الحكومة خصصت لأموال اللازمة للجهات الثلاثة دون تخصيص أموال لأبناء الحشد الشعبي وحسب المعطيات تم إرجاع 79 ألف من ابناء الدفاع ولم يسترجع نفرا واحدا من الحشد المفسوخة عقودهم لغاية الان سنعمل بكل قوة ونوجه كلامنا للحكومة والسادة أعضاء مجلس النواب ثانيا في تضمين التخصيصات المالية لإرجاع المفسوخة عقودهم من الحشد سواء في موازنة 2020 او موازنة 2021 وسنعمل من خلال الضغط على الجهات المعنية في تنفيذ قرار مجلس النواب بإرجاع المفسوخة عقودهم من الحشد”.

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