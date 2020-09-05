مجلس النواب يُنهي القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات

2020/09/05 | 15:58 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} انهى مجلس النواب خلال جلسة اليوم السبت، القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات.





وذكر المجلس في بيان مقتضب تلقته {الفرات نيوز} إنه "انهى القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الوزراء والوزارات".

محمد

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