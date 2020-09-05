مجلس النواب يعلن اسماء الحاضرين في جلسته الاولى

2020/09/05 | 15:58 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} اعلنت رئاسة مجلس النواب عن قائمة بأسماء اعضاء المجلس الحاضرين في الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة من الدورة الانتخابية الرابعة

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محمد

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