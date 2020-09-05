السماء تمطر مخدرات في تل أبيب .. توزع مجانا + الصور

2020/09/05 | 16:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أسقطت طائرة مسيرة عبوات لما بدا وكأنه نبات القنب المخدر، على ميدان رئيسي في تل أبيب بعد أن وعد نشطاء، يعملون على تقنين استخدام النبات المخدر في إسرائيل، بتوزيعه مجانا من الجو.وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت رجلين قاما بتسيير الطائرة التي حلقت فوق ميدان رابين، وهو مكان كثيرا ما يستخدم للاحتجاجات والتجمعات السياسية.[…]

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