التقاعد تصدر بيانًا بشأن رواتب رفحاء

2020/09/05 | 16:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، إطلاق رواتب أكثر من 500 مستحق من محتجزي رفحاء بعد اكمال بياناتهم ومقاطعتها والاقتصار على راتب واحد فقط.

وقالت الهيئة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تمَ إطلاق الوجبة الأولى من رواتب محتجزي رفحاء لشهر أيلول 2020 وحسب قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020 و بعدد (507) خمسمائة وسبعة من المستحقين فقط بعد التدقيق بشكل أصولي ومتكامل من قبل مؤسسة السجناء السياسيين وهيئة التقاعد الوطنية وإخضاع هذه الرواتب لنظام التقاطع والابقاء على راتب واحد لكل متقاعد و بحسب ما نص القرار اعلاه”.

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