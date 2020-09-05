2020/09/05 | 16:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اجتمع نواب محافظة بابل من جميع الكتل السياسية اليوم السبت داخل مجلس النواب لمناقشة الدوائر المتعددة ضمن قانون الانتخابات “.

وقال مراسل “خبر برس” ، ان” نواب محافظة بابل ومن جميع الكتل النيابية اجتمعوا في كافتيريا مجلس النواب لمناقشة الدوائر المتعددة ضمن قانون الانتخابات “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب بابل يجتمعون لمناقشة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب بابل يجتمعون لمناقشة الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).