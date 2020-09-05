2020/09/05 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم السبت، عن إطلاق الوجبة الأولى من رواتب محتجزي رفحاء لشهر أيلول من هذا العام.

وقال المكتب الإعلامي للهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “تمَ إطلاق الوجبة الأولى من رواتب محتجزي رفحاء لشهر أيلول 2020 وحسب قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020”.

واضاف البيان، ان “تم صرف الرواتب بعدد (507) خمسمائة وسبعة من المستحقين فقط بعد التدقيق بشكل أصولي ومتكامل من قبل مؤسسة السجناء السياسيين وهيأة التقاعد الوطنية وأخضاع هذه الرواتب لنظام التقاطع والابقاء على راتب واحد لكل متقاعد و بحسب ما نص القرار اعلاه”.

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