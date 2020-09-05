2020/09/05 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ابراهيم_حجازين مجددا عادت خلافات “اتفاق التطبيع” حول بيع الطائرات تظهر للسطح مع انها خفتت خلال الأسبوعين الماضيين منذ الإعلان عن الصفقة الإبراهيمية ..



عندما صرح وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين انهم يعارضون بشدة بيع طائرات “إف 35” وأسلحة متطورة أخرى لدولة الإمارات.في الأيام الماضية توقف المسؤولون العبريون عن التصريح بمعارضة صفقة الطائرات نظرا لما بدى من انزعاج اماراتي وبالرغم من ذلك استمر تنفيذ الخطوات ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا وراء معارضة المسؤولين في حكومة نتنياهو بيع طائرات -إف 35- للإمارات؟ - ابراهيم حجازين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا وراء معارضة المسؤولين في حكومة نتنياهو بيع طائرات -إف 35- للإمارات؟ - ابراهيم حجازين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).