انطلاق عملية امنية واسعة في البصرة . صور

2020/09/05 | 16:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نريمان المالكي /..انطلقت و منذ الصباح الباكر اليوم السبت ٥ / ٩ عملية ( ابطال العراق ) الامنية لمصادرة الاسلحة الغير قانونية و تنفيذ اوامر القاء القبض على المطلوبين بمختلف التهم.العمليات انطلقت من محورين شمالي و جنوبي و بمشاركة مختلف القطعات ، و ستكون مستمرة بملاحقة المطلوبين و فرض القانون..و قد […]

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