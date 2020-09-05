عدّاد الجائحة: 4644 إصابة جديدة في العراق.. وأكثر من 3800 حالة شفاء

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4644 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 429بغداد الكرخ 720مدينة الطب 101النجف 240السليمانية 132 أربيل 201دهوك 171 كربلاء 271كركوك 157 ديالى 107واسط 359البصرة 423ميسان 159 بابل 65 الديوانية 270 ذي قار 298الأنبار 36المثنى 245نينوى 125 صلاح الدين 135
- الوفيات 63 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 5بغداد الكرخ 1 مدينة الطب 3 النجف 3 السليمانية 9أربيل 3دهوك 1 كربلاء 4كركوك 4ديالى 2 واسط 2 البصرة 7 بابل 4 الديوانية 2 ذي قار 6 المثنى 2 نينوى 3 صلاح الدين 2- مجموع الشفاء : 195259 ( نسبة الشفاء 76.0 %) - مجموع الأصابات : 256719 - الحالات الكلية تحت العلاج : 54038 - الراقدون في العناية المركزة: 523 - مجموع الوفيات: 7422
دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئةالسبت 5 أيلول 2020
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