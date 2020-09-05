عدّاد الجائحة: 4644 إصابة جديدة في العراق.. وأكثر من 3800 حالة شفاء

2020/09/05 | 16:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 5 أيلول 2020 تم فحص ( 23872) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصةمنذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1718157 )- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3891) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 449بغداد / الكرخ 370مدينة الطب 101النجف الأشرف 168السليمانية 76 أربيل 210 دهوك 206 كربلاء 335كركوك 224ديالى 122واسط 61 البصرة 534ميسان 130بابل 110 الديوانية 72 ذي قار 215الأنبار 124المثنى 144 نينوى 240

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4644 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 429بغداد الكرخ 720مدينة الطب 101النجف 240السليمانية 132 أربيل 201دهوك 171 كربلاء 271كركوك 157 ديالى 107واسط 359البصرة 423ميسان 159 بابل 65 الديوانية 270 ذي قار 298الأنبار 36المثنى 245نينوى 125 صلاح الدين 135

- الوفيات 63 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 5بغداد الكرخ 1 مدينة الطب 3 النجف 3 السليمانية 9أربيل 3دهوك 1 كربلاء 4كركوك 4ديالى 2 واسط 2 البصرة 7 بابل 4 الديوانية 2 ذي قار 6 المثنى 2 نينوى 3 صلاح الدين 2- مجموع الشفاء : 195259 ( نسبة الشفاء 76.0 %) - مجموع الأصابات : 256719 - الحالات الكلية تحت العلاج : 54038 - الراقدون في العناية المركزة: 523 - مجموع الوفيات: 7422

دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئةالسبت 5 أيلول 2020

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