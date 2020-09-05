الداخلية العراقية تعلن

2020/09/05 | 16:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، اعتقال شخص أثناء محاولته تنفيذ هجوم ضد خيام المحتجين في محافظة ذي قار جنوب البلاد.

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