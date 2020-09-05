الصحة تسجل 4644 اصابة ووفاة 63 حالة ججديدة بفيروس كورونا

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4644 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 429بغداد الكرخ 720مدينة الطب 101النجف 240السليمانية 132أربيل 201دهوك 171كربلاء 271كركوك 157ديالى 107واسط 359البصرة 423ميسان 159بابل 65الديوانية 270ذي قار 298الأنبار 36المثنى 245نينوى 125صلاح الدين 135
– الوفيات 63 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 5بغداد الكرخ 1مدينة الطب 3النجف 3السليمانية 9أربيل 3دهوك 1كربلاء 4كركوك 4ديالى 2واسط 2البصرة 7بابل 4الديوانية 2ذي قار 6المثنى 2نينوى 3صلاح الدين 2
– مجموع الشفاء : 195259 ( نسبة الشفاء 76.0 %)– مجموع الأصابات : 256719– الحالات الكلية تحت العلاج : 54038– الراقدون في العناية المركزة: 523– مجموع الوفيات: 7422
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