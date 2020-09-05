الصحة تسجل 4644 اصابة ووفاة 63 حالة ججديدة بفيروس كورونا

2020/09/05 | 16:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 5 أيلول 2020تم فحص ( 23872) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصةمنذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1718157 )– سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3891) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 449بغداد / الكرخ 370مدينة الطب 101النجف الأشرف 168السليمانية 76أربيل 210دهوك 206كربلاء 335كركوك 224ديالى 122واسط 61البصرة 534ميسان 130بابل 110الديوانية 72ذي قار 215الأنبار 124المثنى 144نينوى 240

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4644 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 429بغداد الكرخ 720مدينة الطب 101النجف 240السليمانية 132أربيل 201دهوك 171كربلاء 271كركوك 157ديالى 107واسط 359البصرة 423ميسان 159بابل 65الديوانية 270ذي قار 298الأنبار 36المثنى 245نينوى 125صلاح الدين 135

– الوفيات 63 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 5بغداد الكرخ 1مدينة الطب 3النجف 3السليمانية 9أربيل 3دهوك 1كربلاء 4كركوك 4ديالى 2واسط 2البصرة 7بابل 4الديوانية 2ذي قار 6المثنى 2نينوى 3صلاح الدين 2

– مجموع الشفاء : 195259 ( نسبة الشفاء 76.0 %)– مجموع الأصابات : 256719– الحالات الكلية تحت العلاج : 54038– الراقدون في العناية المركزة: 523– مجموع الوفيات: 7422

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