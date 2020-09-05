إطلاق رواتب محتجزي رفحاء لشهر أيلول

2020/09/05 | 16:08 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت هيأة التقاعد الوطنية اليوم السبت ، عن إطلاق الوجبة الأولى من رواتب محتجزي رفحاء لشهر أيلول 2020 وحسب قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020 و بعدد (507) خمسمائة وسبعة من المستحقين فقط بعد التدقيق بشكل أصولي”.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “خبر برس”نسخة منه ، ” تمَ إطلاق الوجبة الأولى من رواتب محتجزي رفحاء لشهر أيلول 2020 وحسب قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2020 و بعدد (507) خمسمائة وسبعة من المستحقين فقط بعد التدقيق بشكل أصولي ومتكامل من قبل مؤسسة السجناء السياسيين وهيأة التقاعد الوطنية وأخضاع هذه الرواتب لنظام التقاطع والابقاء على راتب واحد لكل متقاعد و بحسب ما نص القرار اعلاه .

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