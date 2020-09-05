بإنخفاض طفيف عن احصاء أمس.. الصحة تعلن الموقف الوبائي في العراق خلال 24 ساعة

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بتسجيل بـ 4644 اصابة و 3891 شفاء و 63 اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت المصادف 5 أيلول 2020
وقالت انه تم فحص ( 23872) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة
منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1718157 )
- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3891) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 449
بغداد / الكرخ 370
مدينة الطب 101
النجف الأشرف 168
السليمانية 76
أربيل 210
دهوك 206
كربلاء 335
كركوك 224
ديالى 122
واسط 61
البصرة 534
ميسان 130
بابل 110
الديوانية 72
ذي قار 215
الأنبار 124
المثنى 144
نينوى 240
- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4644 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 429
بغداد الكرخ 720
مدينة الطب 101
النجف 240
السليمانية 132
أربيل 201
دهوك 171
كربلاء 271
كركوك 157
ديالى 107
واسط 359
البصرة 423
ميسان 159
بابل 65
الديوانية 270
ذي قار 298
الأنبار 36
المثنى 245
نينوى 125
صلاح الدين 135
- الوفيات 63 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 5
بغداد الكرخ 1
مدينة الطب 3
النجف 3
السليمانية 9
أربيل 3
دهوك 1
كربلاء 4
كركوك 4
ديالى 2
واسط 2
البصرة 7
بابل 4
الديوانية 2
ذي قار 6
المثنى 2
نينوى 3
صلاح الدين 2- مجموع الشفاء : 195259 ( نسبة الشفاء 76.0 %)
- مجموع الأصابات : 256719
- الحالات الكلية تحت العلاج : 54038
- الراقدون في العناية المركزة: 523
- مجموع الوفيات: 7422
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