الداخلية توضح بشأن المحافظات التي ستشملها العمليات الأمنية لنزع السلاح المنفلت

2020/09/05 | 16:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت وزارة الداخلية اليوم السبت، أن العمليات الأمنية ستشمل جميع المحافظات التي تشهد نزاعات عشائرية.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح رسمي تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (5 ايلول 2020) إن"العمليات الأمنية التي نفذتها القوات الأمنية لا تقتصر على بغداد والبصرة ، وإنما جميع المناطق التي تشهد نزاعات".

وأضاف المحنا أن"مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية تعمل على حث العشائر ، وتشجيعها على التعاون مع الأجهزة الأمنية ، وتشكيل لجان من زعماء العشائر لحل النزاعات العشائرية ، التي قد تحصل بينهم لإنهاء الخصومات ، كما أن هذه المديرية تتولى مسؤولية متابعة استغلال بعض الأشخاص للأمور العشائرية".

وشرعت القوات الأمنية السبت، بتنفيذ عمليات تفتيش للبحث عن سلاح ومطلوبين بمنطقتين في بغداد ، وكذلك عملية أمنية في محافظة البصرة.

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