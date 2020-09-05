العراق يعلن الموقف الوبائي لكورونا ويسجل قرباة 5000 الاف اصابة

2020/09/05 | 16:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم السبت ، مبينة انها سجلت 4644 أصابة جديدة 63 حالة وفاة فيما سجلت 3891 حالة شفاء خلال 24 ساعة وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم السبت انه تم فحص ( 23872) نموذج في كافة المختبرات المختصة في […]

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